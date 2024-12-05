Крым может стать столицей эфиромасличного направления России

Крым может стать столицей эфиромасличного направления Российской Федерации. Об этом в комментарии корреспонденту телеканала«Миллет» на Ялтинском международном экономическом форуме, который проходит в Уфе, заявила директор офиса перспективного развития АО «Корпорация Республики Крым», общественный представитель АСИ по направлению «Туризм» в Республике Крым Елена Юрченко.