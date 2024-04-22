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В самом сердце Иерусалима, в Храме Гроба Господня, ежегодно происходит чудо, волнующее сердца миллионов верующих — схождение Благодатного огня

В самом сердце Иерусалима, в Храме Гроба Господня, ежегодно происходит чудо, волнующее сердца миллионов верующих — схождение Благодатного огня

Как происходит схождение Благодатного огня в Иерусалиме Около полудня в Великую субботу, накануне православной Пасхи, верующие собираются в храме Гроба Господня в Иерусалиме, с трепетом сердца ожидая чуда.

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