Как происходит схождение Благодатного огня в Иерусалиме Около полудня в Великую субботу, накануне православной Пасхи, верующие собираются в храме Гроба Господня в Иерусалиме, с трепетом сердца ожидая чуда.
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