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Шэрон Стоун заинтересовалась тренировками хоккеистов «Бреста». Актрису пригласили в Беларусь

Шэрон Стоун заинтересовалась тренировками хоккеистов «Бреста». Актрису пригласили в Беларусь

Ранее 65-летняя актриса репостнула в соцсети видео с координационными тренировками хоккеистов. «Хочу это попробовать! Девочки, где?», – задалась вопросом актриса.

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