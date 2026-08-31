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Царьград

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Брокеры нарастили выручку на 40%

Брокеры нарастили выручку на 40%

Выборка отчетности 47 брокеров за первое полугодие показала рост профильной выручки на 40%, до 41,8 млрд рублей, однако увеличение доходов не привело к сопоставимому росту прибыли.

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