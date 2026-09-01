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В День знаний Михаил Мишустин и Сергей Кравцов посетили школу комплекса «Орбита» в Московской области

В День знаний Михаил Мишустин и Сергей Кравцов посетили школу комплекса «Орбита» в Московской области

Председатель Правительства России Михаил Мишустин в День знаний посетил одну из школ Домодедовского образовательного комплекса «Орбита» в Московской области.

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