Почти сотня жителей Гонконга заразились опасной инфекцией

Почти сотня человек в Гонконге заразилась инфекцией, вызываемой стрептококками группы B. Об этом сообщили в центре защиты здоровья при департаменте здравоохранения специального административного района КНР, передает РИА Новости.
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