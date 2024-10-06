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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Западные активисты недовольны тем, что Цезарь Кинг из Zenless Zone Zero — наруталка ...

Западные активисты недовольны тем, что Цезарь Кинг из Zenless Zone Zero — наруталка ...

Западные активисты недовольны тем, что Цезарь Кинг из Zenless Zone Zero — наруталкаЗападные фанаты в социальных сетях разразились бурным протестом после того, как компания Hoyoverse подтвердила, что персонаж Zenless Zone Zero Цезарь Кинг имеет традиционную сексуальную ориентациюЧитать дальше → источник#Zenless_Zone_Zero.

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