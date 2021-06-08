Ролан Гаррос. 1/4 финала. Бадоса играет с Зиданшек, Павлюченкова поборется с Рыбакиной

В десятый день «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова поборется за полуфинал с Еленой Рыбакиной, вместе с которой вышла в четвертьфинал парного турнира.

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