19 декабря в православии — День памяти святителя Николая Чудотворца

19 декабря в православии — День памяти святителя Николая ЧудотворцаНа протяжении столетий люди по всему миру любят и чтят его, обращаются к нему с молитвами по самым разным поводам — от решения семейных проблем до вопросов, связанных с жизнью и смертью.