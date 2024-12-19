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19 декабря в православии — День памяти святителя Николая Чудотворца

19 декабря в православии — День памяти святителя Николая Чудотворца

19 декабря в православии — День памяти святителя Николая ЧудотворцаНа протяжении столетий люди по всему миру любят и чтят его, обращаются к нему с молитвами по самым разным поводам — от решения семейных проблем до вопросов, связанных с жизнью и смертью.

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