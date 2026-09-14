Глава GFCN предупредил о частых случаях кибермошенничества и "звонках от ФСБ"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN) Владимир Табак предупредил о частых случаях кибермошенничества и "звонках от ФСБ".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым