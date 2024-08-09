В Захарово стартует девятый сезон фестиваля «Традиция»

Ежегодно фестиваль привлекает тысячи гостей, превращая Захарово в культурную «Мекку» на один день.Фото: пресс-служба фестиваля «Традиция»--> 24 августа в усадьбе Захарово вновь соберутся те, для кого русская культура — не просто слова, а живая традиция.