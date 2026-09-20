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Проба 2

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15 душевных историй из подъездов, где герань на подоконнике и колоритные соседи идут в комплекте

15 душевных историй из подъездов, где герань на подоконнике и колоритные соседи идут в комплекте

Подъезд — это не просто лестничная клетка с почтовыми ящиками. Это место, где рождаются маленькие радости и неожиданные знакомства, где соседи становятся частью твоей жизни, а их поступки надолго запоминаются и создают особое настроение.

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