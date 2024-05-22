В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и шквалистого ветра

В Самарской области в ближайшие часы ожидается резкое ухудшение погоды. По данным Федерального государственного бюджетного учреждения "Приволжское УГМС", сегодня местами возможны грозы и шквалистый ветер, которые сохранятся вечером.
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