С поезда «Владивосток-Хабаровск» сняли буйную пьяную нарушительницу

Сотрудники наряда сопровождения Хабаровского ЛУ МВД России, находившиеся в поезде на станции Дальнереченск, столкнулись с жалобой от начальника поездной бригады относительно неподобающего поведения одной из пассажирок.
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