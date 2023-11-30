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С поезда «Владивосток-Хабаровск» сняли буйную пьяную нарушительницу

С поезда «Владивосток-Хабаровск» сняли буйную пьяную нарушительницу

Сотрудники наряда сопровождения Хабаровского ЛУ МВД России, находившиеся в поезде на станции Дальнереченск, столкнулись с жалобой от начальника поездной бригады относительно неподобающего поведения одной из пассажирок.

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