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"Изматывают перед наступлением": российская армия готовит финальный удар

"Изматывают перед наступлением": российская армия готовит финальный удар

Ситуация на Украине достигла критического момента. В последние дни Россия нанесла беспрецедентную серию авиаударов, которые не только в значительной степени разрушили инфраструктуру страны, но и стали для украинцев испытанием на моральную устойчивость.

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