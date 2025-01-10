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Царьград

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В поддержку многодетных семей: Сенатор Кутепов предложил снять ограничения на стаж

В поддержку многодетных семей: Сенатор Кутепов предложил снять ограничения на стаж

Многодетным семьям в России предлагают помочь через снятие ограничений по стажу.Сенатор Андрей Кутепов предложил избавить закон в России от сложившейся коллизии.

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