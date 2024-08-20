Алаудинов: спецназ «Ахмат» подконтрольно уничтожает ВСУ в Курской области

Бойцы спецназа «Ахмат» продолжают успешное выполнение задач на своем участке в Курской области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-майор Апты Алаудинов, передает информационное агентство ТАСС.
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