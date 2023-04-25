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Автомобиль вспыхнул ночью в Карелии

Пожарные Костомукши оперативно ликвидировали возгорание транспортного средства Сегодня ночью в 3 часа 35 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Костомукша поступил сигнал о пожаре в легковом автомобиле возле дома на улице Первомайской.

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