Лето-2025: Синоптики предупреждают о температурных качелях и экстремальных явлениях

Июнь — старт аномальной жары «Лето начнётся с температур, присущих пику сезона» — Владимир Клименко, климатолог Согласно обновлённым прогнозам, июнь 2025 года принесёт резкий переход к летним температурам без традиционного «входа» в сезон.
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