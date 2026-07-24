Эрик Праздников предложил выплачивать бабушкам пособие от МРОТ

Эрик Праздников, глава Партии пенсионеров, предложил присваивать бабушкам и дедушкам статус "семейного помощника" с ежемесячным пособием не ниже МРОТ для поддержки их вклада в воспитание внуков и ухода за ними при трудоустройстве обоих родителей.