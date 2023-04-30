RT Russia

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Россиянам посоветовали жарить шашлык из баранины и свинины на дровах из берёзы и липы

Россиянам посоветовали жарить шашлык из баранины и свинины на дровах из берёзы и липы

Специалист Максим Соколов рассказал в беседе с RT, для жарки каких мясных продуктов подойдут дрова из дуба и яблони, а для каких видов стоит выбрать берёзовые дрова.

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