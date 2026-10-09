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Дом кино

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«Миллионер из трущоб»: что осталось за кадром знаменитого фильма

«Миллионер из трущоб»: что осталось за кадром знаменитого фильма

Чья история подсказала идею сюжета, почему в Индии премьера вызвала протесты и как сложилась судьба юных актёров.

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