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Эксперты журнала The Lancet составили рейтинг угроз, способных уничтожить людей за 75 лет

Эксперты журнала The Lancet составили рейтинг угроз, способных уничтожить людей за 75 лет

К 2100 году человечество может вымереть — к такому неутешительному выводу пришла экспертная комиссия журнала The Lancet, которая опубликовала доклад о 17 основных угрозах здоровью людей на ближайшие 70 лет .

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