Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смолянин отсудил компенсацию за падение березы на автомобиль

Смолянин отсудил компенсацию за падение березы на автомобиль

Выяснилось, что «Зеленстрой» не произвел вовремя спил аварийных деревьев  Ленинский районный суд обязал администрацию города Смоленска выплатить компенсацию автомобилисту, чья машина пострадала от падения дерева.

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