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FiNE NEWS

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Путин подписал закон об ограничениях для граждан, уклоняющихся от наказания за границей

Президент России Владимир Путин 4 августа 2026 года подписал закон, вводящий ограничения для граждан, находящихся за границей и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания по ряду статей.

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