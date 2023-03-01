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Джефф Нил перед боем с Шавкатом Рахмоновым: «Я чувствую, что ко мне проявляют неуважение»

Американский боец UFC Джефф Нил, занимающий седьмое место в рейтинге полусреднего веса лиги, недоволен тем, что большинство фанатов считают его андердогом в предстоящем поединке с девятым номером дивизиона казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

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