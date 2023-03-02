Захарова указала на невозможность встречи Лаврова и Блинкена на полях G20

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала возможность переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях «Большой двадцатки» в Нью-Дели.
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