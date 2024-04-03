Какой праздник сегодня, 4 апреля 2024 года, принято отмечать среди жителей России и всего мира Юлия СкворцоваВ Российской Федерации и мире в четверг, 4 апреля 2024 года, отмечают несколько интересных праздников.
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