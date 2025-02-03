В Госдуме рассказали о факторах, которые могут снизить размер пенсии

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности и земельным отношениям от партии КПРФ Сергей Гаврилов поделился информацией о возможных ошибках и недостатках, которые могут привести к уменьшению пенсионных выплат в условиях текущей пенсионной системы.