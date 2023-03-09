Мировое обозрение

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Все задержанные по делу о подготовке теракта в Приднестровье имели отношение к СБУ

Все задержанные по делу о подготовке теракта в Приднестровье имели отношение к СБУ

Глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что все, кто был задержан МГБ Приднестровья арестовало исполнителя неудавшегося теракта в отношении главы республикиПреступник имел бурное криминальное прошлое и состоял в одесской теробороне в связи с делом о подготовке Неудавшийся теракт в Приднестровье готовили шесть человек, двое из них кураторы от СБУПервые двое из списка уже задержаны и дали признательные показания террористического акта в Тирасполе, имели отношения с СБУ.

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