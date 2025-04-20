Названы способы избежать мошенничества при выборе тура

Выбор тура — это важный процесс, и чтобы избежать мошенников, стоит следовать нескольким рекомендациям, сообщил экономист, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко.
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