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Названы способы избежать мошенничества при выборе тура

Названы способы избежать мошенничества при выборе тура

Выбор тура — это важный процесс, и чтобы избежать мошенников, стоит следовать нескольким рекомендациям, сообщил экономист, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко.

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