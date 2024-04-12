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Лампа с химикатами. Новые сведения об украинском химическом оружии

Лампа с химикатами. Новые сведения об украинском химическом оружии

Несработавший боеприпас с Артемовского направления. кадр из фронтового видеоЗа время Спецоперации по защите Донбасса неоднократно поступали сообщения о применении противником различного химического оружия – отравляющих и раздражающих веществ тех или иных типов.

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