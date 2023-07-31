Британия утилизировала 43 танка Challenger 2, которые могла бы получить Украина

Ремонт боевых машин признали экономически нецелесообразнымиМинобороны Великобритании в 2010-2014 годах утилизировало 43 танка Challenger 2, которые сегодня могла бы получить украинская армия.
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