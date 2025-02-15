Новые исследования о пределах математической истины и границах математического знания

﻿﻿Эта статья является переводом. Оригинальный текст здесь. Мне очень нравится переводить научные и научно-популярные статьи, потому что, во-первых, я сам могу узнать много нового, а во-вторых, несмотря на большие успехи искусственного интеллекта за последние годы, машинный перевод научных текстов все еще оставляет желать лучшего, поэтому, по моему мнению, роботы в ближайшее время не заменят переводчиков-людей.