В Израиле не обсуждают передачу Украине российского оружия

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не занимаются вопросом передачи Киеву якобы российского оружия, захваченного израильскими военными у «Хезболлы» и ХАМАС, заявил «Известиям» советник премьер-министра Дмитрий Гендельман.
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