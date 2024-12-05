📹❗️На данном видео запечатлен пуск 4,3-маховой 2-хступенчатой зенитной ракеты 57Э6 комплекса "Панцирь-С1" по БПЛА-"камикадзе" ХТШ у литоральной зоны Сирии.
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📹❗️На данном видео запечатлен пуск 4,3-маховой 2-хступенчатой зенитной ракеты 57Э6 комплекса "Панцирь-С1" по БПЛА-"камикадзе" ХТШ у литоральной зоны Сирии.