Трамп сообщил, что изучит информацию об убийстве в Балашихе генерала Москалика

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что изучит информацию об убийстве в подмосковном городе Балашиха заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.
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