Фрегат "Сюйчан" ВМС НОАК примет участие в международном военно-морском фестивале в ЮАР

Пекин, 26 сентября /Синьхуа/ -- Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая /ВМС НОАК/ направят фрегат "Сюйчан" в Кейптаун Южно-Африканской Республики /ЮАР/ для участия в международном военно-морском фестивале, который состоится в начале октября, сообщил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган в четверг на очередной ведомственной пресс-конференции.