США выступили против прекращения огня в секторе Газа

Прекращение огня в секторе Газа не считают правильным решением в Белом доме, так как это сыграет на руку палестинскому движению ХАМАС, заявил 30 октября на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
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