Трамп: Путину и Зеленскому необходимо встретиться и урегулировать конфликт

Ранее американский лидер счел неважным присутствие президента Украины на переговорахПрезиденты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский должны встретиться для урегулирования конфликта между странами, заявил президент США Дональд Трамп.
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