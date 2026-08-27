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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дубров о срывах Соболенко на команду: «После матча я даже могу пошутить: «Слушай, это было классно. Думаю, это покажут на Tennis TV»

Антон Дубров, тренер Арины Соболенко , рассказал о взаимоотношениях внутри команды. – Вашу команду знают как ту, что очень весело проводит время, но при этом во время матчей Арина может на вас кричать.

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