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Очередная страшилка из Варшавы: Туск отчаянно пытается найти "российскую угрозу"

Очередная страшилка из Варшавы: Туск отчаянно пытается найти "российскую угрозу"

Премьер-министр Польши Дональд Туск вновь решил напугать своих сограждан "страшной Россией", заявив, что ближайшие семь-восемь месяцев станут критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона.

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