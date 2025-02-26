Певица Лолита станцевала в топе и приталенном жакете

Певица Лолита Милявская восхитила фанатов фигурой в топе. Артистка опубликовала видео в Instagram. 61-летняя Лолита Милявская предстала перед камерой в черном топе, поверх которого надела приталенный жакет с бахромой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии