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Мода и Шоу-бизнес

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Певица Лолита станцевала в топе и приталенном жакете

Певица Лолита станцевала в топе и приталенном жакете

Певица Лолита Милявская восхитила фанатов фигурой в топе. Артистка опубликовала видео в Instagram. 61-летняя Лолита Милявская предстала перед камерой в черном топе, поверх которого надела приталенный жакет с бахромой.

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