Александр Омар назначен художественным руководителем балетной труппы Новосибирского академического театра

Александр Омар, выпускник Академии русского балета им. А.Я. Вагановой и солист Михайловского театра, станет новым художественным руководителем балетной труппы Новосибирского академического театра оперы и балета.
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