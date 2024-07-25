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Александр Омар назначен художественным руководителем балетной труппы Новосибирского академического театра

Александр Омар назначен художественным руководителем балетной труппы Новосибирского академического театра

Александр Омар, выпускник Академии русского балета им. А.Я. Вагановой и солист Михайловского театра, станет новым художественным руководителем балетной труппы Новосибирского академического театра оперы и балета.

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