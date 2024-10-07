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Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Средневзвешенная ставка на первичном рынке в начале октября достигла 22,33%, на вторичном рынке составила — 22,34%, а на строительство дома — 23,01% Средневзвешенные ставки по ипотеке в России по состоянию на 6 октября обновили рекорды, следует из оперативных данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), с которыми ознакомилась редакция.

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