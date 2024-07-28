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Беженец из-под Торецка прятался от ТЦК, так как не хотел воевать против своих

Беженец из-под Торецка прятался от ТЦК, так как не хотел воевать против своих

Беженец из поселка Новгородское в пригороде Торецка в ДНР Юрий Мухин рассказал, что скрывался от сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования, аналог военкоматов), так как не хотел участвовать в боевых действиях против своих.

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