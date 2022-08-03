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За сутки в Челябинской области 207 человек заболело коронавирусом

За сутки в Челябинской области 207 человек заболело коронавирусом

Эпидемиологи просят вспомнить про масочный режим. По сообщению пресс-службы областного минздрава, положительный ПЦР-тест за прошедшие сутки получили 207 человек, в том числе девять школьников.

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