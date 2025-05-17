Более тысячи пользователей пожаловались на сбои в работе Telegram

Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС Сбои в работе мессенджера Telegram зафиксировали на территории России. За час об ошибках сообщили 1 287 пользователей, следует из данных портала Downdetector на 23:55 по МСК 16 мая.
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