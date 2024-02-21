Число предложений японских авто с пробегом в РФ сократилось на треть

«Авто.ру Бизнес» выяснил, как с августа 2023 года изменился рынок японских автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л: за последние шесть месяцев общий рост цен составил до 20%, количество предложений по новым автомобилям сократилось на 6%, подержанных (от 1 до 3 лет) — на 31%.