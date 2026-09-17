За пределами отрасли: зачем бизнесу неожиданные коллаборации

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Почему компании выходят за границы своей отрасли Новые впечатляющие продукты все чаще появляются на стыке индустрий, профессиональные языки которых почти не пересекаются.
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